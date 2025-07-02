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لبنان

مرقص والكعكي يدعمان مشروع استضافة الاتحاد العربي للإعلام في بيروت

Lebanon 24
02-07-2025 | 06:32
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استقبل وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص في مكتبه وفدًا من "بيت الكويت للأعمال الوطنية" وموقع "خليجيون نيوز"، برئاسة الدكتور يوسف العميري، وبحضور نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي.
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وعقب اللقاء، أعرب الوزير مرقص عن سروره بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن الوفد قدّم طلبًا لاستضافة مقر الاتحاد العربي للإعلام في لبنان، مقابل جامعة الدول العربية، ووعد بدراسة هذا الطلب بجدية. كما حمّل الوفد تحياته الصادقة إلى القيادة الكويتية والشعب الكويتي، ووزير الإعلام الكويتي، مع وعد بعقد لقاءات مستقبلية.

من جانبه، أكد نقيب الصحافة عوني الكعكي على أهمية هذه المبادرة التي تعكس المكانة المتميزة للبنان في مجال الإعلام على الصعيد العربي، مشيدًا بحرية الرأي الفريدة التي يتمتع بها لبنان مقارنة بالدول العربية الأخرى، حتى التي تدّعي احترام الحريات. وأثنى الكعكي على اهتمام وزير الإعلام مرقص بالمبادرة، معبرًا عن استنكاره الشديد لما تعرض له الإعلاميان بشارة شربل وكارين عبد النور، مؤكداً ضرورة إحالة القضايا الإعلامية المتعلقة بالمطبوعات إلى اختصاص محكمة المطبوعات.

أما الدكتور يوسف العميري، فأعرب عن فخره باللقاء مع الوزير مرقص، موضحًا أن طلب استضافة مقر الاتحاد العربي لوسائل الإعلام يأتي ضمن مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، معربًا عن ثقته بأن هذا الاتحاد سيكون داعمًا قويًا للبنان في مختلف المجالات وقضايا الأمة العربية. كما أشاد بالاستقبال الحار من قبل الوزير، معتبرًا أنه يعزز فرص تحويل لبنان إلى مقر هذا الاتحاد.
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