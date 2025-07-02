مرقص والكعكي يدعمان مشروع استضافة الاتحاد العربي للإعلام في بيروت

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استقبل المحامي الدكتور بول في مكتبه وفدًا من "بيت للأعمال الوطنية" وموقع "خليجيون نيوز"، برئاسة الدكتور يوسف العميري، وبحضور نقيب الصحافة عوني الكعكي.وعقب اللقاء، أعرب الوزير مرقص عن سروره بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن الوفد قدّم طلبًا لاستضافة مقر الاتحاد العربي للإعلام في ، مقابل ، ووعد بدراسة هذا الطلب بجدية. كما حمّل الوفد تحياته الصادقة إلى القيادة والشعب ، ووزير الإعلام الكويتي، مع وعد بعقد لقاءات مستقبلية.من جانبه، أكد نقيب الصحافة عوني الكعكي على أهمية التي تعكس المكانة المتميزة للبنان في مجال الإعلام على الصعيد العربي، مشيدًا بحرية الرأي الفريدة التي يتمتع بها لبنان مقارنة بالدول العربية الأخرى، حتى التي تدّعي احترام الحريات. وأثنى الكعكي على اهتمام وزير الإعلام مرقص بالمبادرة، معبرًا عن استنكاره الشديد لما تعرض له الإعلاميان بشارة شربل وكارين ، مؤكداً ضرورة إحالة الإعلامية المتعلقة بالمطبوعات إلى اختصاص محكمة المطبوعات.أما الدكتور يوسف العميري، فأعرب عن فخره باللقاء مع الوزير مرقص، موضحًا أن طلب استضافة مقر الاتحاد العربي لوسائل الإعلام يأتي ضمن مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة ، معربًا عن ثقته بأن هذا الاتحاد سيكون داعمًا قويًا للبنان في مختلف المجالات وقضايا الأمة العربية. كما أشاد بالاستقبال الحار من قبل الوزير، معتبرًا أنه يعزز فرص تحويل لبنان إلى مقر هذا الاتحاد.