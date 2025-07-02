راغب علامة يخضع للتحقيق.. وهذا ما قاله عن نصرالله

حضر الفنان إلى قصر عدل ، اليوم الأربعاء، حيث أدلى بإفادته بناء للإخبار المُقدّم ضده بشأن مكالمة قال إنها "مفبركة" ونُسبت إليه جرى نشرها خلال الحرب الأخيرة على .

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وذكر علامة في تصريح عقب خروج من قصر العدل إنه مثُل أمام القاضية ميرنا كلاس التي استمعت إليه وأقامت استجواباً دقيقاً شمل كافة التفاصيل المرتبطة بالقضية.

وأعلن علامة أنه جرى الاتفاق في ختام الاستجواب مع الجهة المُدعية على الإخبار وانتهى الأمر والحقيقة ظهرت للجميع، مؤكداً أنه "يحترم دماء ودماء السابق لحزب الله الشهيد ".