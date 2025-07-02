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لبنان

بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر

Lebanon 24
02-07-2025 | 06:40
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أشار المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إلى أنّ القسم الأوّل من شهر تموز سيحمل معه أجواءً حارة وخصوصاً في البقاع، وأوضح أنّ الحرارة ستكون ضمن معدلاتها العامة.
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وتعليقاً على الأخبار المتداولة بشأن حصول "تسونامي" وبراكين وانفجارات في البحر المتوسط، قال الأب خنيصر: "كلّ شي عم تسمعوه بتلفوه وبتكبوه بالزبالة".
 
 
وأوضح أنّ "التسونامي" يحصل فقط حين يضرب زلزال كبير قوّته 7.2 وما فوق.
 
 
وأضاف الأب خنيصر أنّه في بعض العواصف في البحر المتوسط، يصل إرتفاع الأمواج إلى 13 و15 متراً، وهذا أمرُ طبيعيّ جدّاً.
 
 
وقال: "الحديث عن تسونامي في لبنان ومصر وقبرص شائعات وتهويل، ولا أحد يستطيع توقّع الزلازل".
 
 
 
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