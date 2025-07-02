بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر

أشار المتخصص في الأحوال الجويّة الأب ، إلى أنّ القسم الأوّل من شهر سيحمل معه أجواءً حارة وخصوصاً في ، وأوضح أنّ الحرارة ستكون ضمن معدلاتها العامة.

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وتعليقاً على الأخبار المتداولة بشأن حصول "تسونامي" وبراكين وانفجارات في ، قال الأب : "كلّ شي عم تسمعوه بتلفوه وبتكبوه بالزبالة".

وأوضح أنّ "التسونامي" يحصل فقط حين يضرب زلزال كبير قوّته 7.2 وما فوق.

وأضاف الأب خنيصر أنّه في بعض العواصف في البحر المتوسط، يصل إرتفاع الأمواج إلى 13 و15 متراً، وهذا أمرُ طبيعيّ جدّاً.

وقال: "الحديث عن تسونامي في ومصر وقبرص شائعات وتهويل، ولا أحد يستطيع توقّع الزلازل".