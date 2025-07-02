توقيف مطلوب في سن الفيل... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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صــدر عـــن لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة ، صورة الموقوف:د. ق. (مواليد عام 1987، لبناني)الذي تم توقيفه بتاريخ 30-6-2025 في محلة ، من قبل إحدى دوريات بجرم سرقة (كومبرسورات) أجهزة تكييف.لــذلك، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين تعرّضوا لعمليات سرقة مماثلة، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى الجديدة القضائية في وحدة الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.