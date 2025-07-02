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لبنان

توقيف مطلوب في سن الفيل... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 06:57
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:
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تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة الموقوف:

د. ق. (مواليد عام 1987، لبناني)
الذي تم توقيفه بتاريخ 30-6-2025 في محلة سن الفيل، من قبل إحدى دوريات شعبة المعلومات بجرم سرقة (كومبرسورات) أجهزة تكييف.

لــذلك، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين تعرّضوا لعمليات سرقة مماثلة، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
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