حيدر بحث قضايا الأطباء ومطالب الأساتذة والتعاون الإلكتروني مع مصرف الإسكان

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استقبل وزير العمل، ، في مكتبه، نقيب أطباء في ، الدكتور الياس شلالا، حيث تم البحث في واقع القطاع الطبي من مختلف جوانبه، وضرورة العمل على دعمه وتعزيزه. كما تناول اللقاء العلاقة القائمة بين الأطباء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الجسم الطبي.بعد ذلك، التقى الوزير حيدر وفدًا من روابط أساتذة التعليم الرسمي برئاسة حسين جواد، حيث عرض الوفد المشاكل التي يعاني منها الأساتذة، وطرح مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية. وقد أكد الوزير حيدر اهتمامه بهذه ، مبدياً استعداده الكامل لمتابعتها مع الجهات المعنية والعمل على إيجاد الحلول اللازمة.كما استقبل الوزير حيدر لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، يرافقه عضو توفيق ناجي وفريق عمل من المصرف، في حضور فريق عمل من .