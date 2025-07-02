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لبنان

حيدر بحث قضايا الأطباء ومطالب الأساتذة والتعاون الإلكتروني مع مصرف الإسكان

Lebanon 24
02-07-2025 | 06:59
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استقبل وزير العمل، الدكتور محمد حيدر، في مكتبه، نقيب أطباء لبنان في بيروت، الدكتور الياس شلالا، حيث تم البحث في واقع القطاع الطبي من مختلف جوانبه، وضرورة العمل على دعمه وتعزيزه. كما تناول اللقاء العلاقة القائمة بين الأطباء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الجسم الطبي.
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بعد ذلك، التقى الوزير حيدر وفدًا من روابط أساتذة التعليم الرسمي برئاسة حسين جواد، حيث عرض الوفد المشاكل التي يعاني منها الأساتذة، وطرح مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية. وقد أكد الوزير حيدر اهتمامه بهذه القضايا، مبدياً استعداده الكامل لمتابعتها مع الجهات المعنية والعمل على إيجاد الحلول اللازمة.

كما استقبل الوزير حيدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وفريق عمل من المصرف، في حضور فريق عمل من وزارة العمل.
 
 
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمصرف حول الربط الإلكتروني، بهدف تسهيل معاملات المواطنين، لا سيما الحصول على تراخيص العمل للعمال الأجانب، وإصدار شهادات الإيداع المتعلقة بهذه التراخيص، لتصبح المعاملات إلكترونية بالكامل، بما يغني المواطنين عن التوجّه شخصياً إلى وزارة العمل أو مصرف الإسكان.
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