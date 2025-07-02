بشبهة سرقة وتزوير.. توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد السابق ومستشاره

Advertisement

استجوب التمييزي القاضي ، على مدى اكثر من ساعتين رئيس مجلس إدارة المصرفي السابق ومستشاره رالف صياد، واتخذ قرارا بتوقيفهما على ذمة التحقيق بشبهة "سرقة أموال المصرف وتزوير مستندات" أرسلت إلى في .كما استجوب الموظف في المصرف انيس واكيم وتركه رهن التحقيق.