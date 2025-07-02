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لبنان

بشبهة سرقة وتزوير.. توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد السابق ومستشاره

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:06
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استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، على مدى اكثر من ساعتين رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي السابق طارق خليفة ومستشاره رالف صياد، واتخذ قرارا بتوقيفهما على ذمة التحقيق بشبهة "سرقة أموال المصرف وتزوير مستندات" أرسلت إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
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 كما استجوب الموظف في المصرف انيس واكيم وتركه رهن التحقيق.
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