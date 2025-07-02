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لبنان

بيان من بلديّة حارة صيدا... هذه تفاصيله

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:12
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صدر عن بلديّة حارة صيدا البيان التالي:
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يُمنع منعًا باتًا تجوّل الأجانب من غير اللبنانيين في البلدة، او الدخول والخروج منها بدءًا من اليوم 2 تموز لغاية السبت 5 تموز من السّاعة السّابعة مساء لغاية السّاعة السّادسة صباحًا.
يُمنع منعًا باتًا السّماح لغير اللبنانيين بالدّخول إلى أماكن إحياء المراسم العاشورائيّة، باستثناء من يحصل على تصريح مسبق من قِبل المسؤولين عن إدارة المجالس.
يُمنع منعًا باتًا لغير اللبنانيين الخروج من منازلهم يوم الأحد 6 تموز المصادف العاشر من شهر محرّم الحرام من السّاعة السّادسة صباحًا لحين انتهاء المراسم الحسينيّة السّاعة الواحدة ظهرًا.
يُمنع منعًا باتًا استخدام الدرّاجات الناريّة ودخولها إلى باحة عاشوراء وأماكن التجمّع أمام المضائف إلّا لمن يحصل على تصريح مسبق من البلديّة او من المسؤولين عن إدارة المجالس.
 
 
 
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