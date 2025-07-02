صوت قويّ سُمِعَ في الضاحية الجنوبية... هذه طبيعته

أفادت مندوبة " "، أنّ الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، ناتج عن انهيار جزء من مبنى في ، كان تعرّض لقصف إسرائيليّ خلال الحرب.

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