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لبنان

صوت قويّ سُمِعَ في الضاحية الجنوبية... هذه طبيعته

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، ناتج عن انهيار جزء من مبنى في الشياح، كان تعرّض لقصف إسرائيليّ خلال الحرب.
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