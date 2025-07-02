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لبنان

لقاءات وطنية لوزير الدفاع.. وتأكيد على دعم الجيش كحامي الأمن والوحدة

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:35
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة النائب محمد خواجة، حيث بحثا أوضاع المؤسسة العسكرية وسبل دعمها في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى الملفات الاجتماعية والوطنية ذات الأولوية.
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كما استقبل منسى راعي أبرشية صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس، المطران إلياس كفوري، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، مع التأكيد على أهمية دور الجيش في حفظ الاستقرار وتعزيز العلاقة المتينة بين المؤسسة العسكرية والمكونات الروحية في لبنان.

كما التقى وزير الدفاع الوزير السابق زياد المكاري والشيخ روي عيسى الخوري، وتمت مناقشة قضايا وطنية عامة، مع التأكيد على دعم الجيش كضامن للأمن والوحدة الوطنية.
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