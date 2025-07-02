لقاءات وطنية لوزير الدفاع.. وتأكيد على دعم الجيش كحامي الأمن والوحدة

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استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة خواجة، حيث بحثا أوضاع وسبل دعمها في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى الملفات الاجتماعية والوطنية ذات الأولوية.كما استقبل منسى راعي أبرشية صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس، المطران إلياس ، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، مع التأكيد على أهمية دور الجيش في حفظ الاستقرار وتعزيز العلاقة المتينة بين المؤسسة العسكرية والمكونات الروحية في .كما التقى الوزير السابق والشيخ روي ، وتمت مناقشة قضايا وطنية عامة، مع التأكيد على دعم الجيش كضامن للأمن والوحدة الوطنية.