وزير الاعلام كرم الفنانين بدر وحميصي

كرم المحامي ، في مكتبه في الوزارة، ضمن برنامج "ألبوم الأصالة" الذي يعرض على "تلفزيون " الفنان رجا بدر، الذي كان في خلال الفترة السابقة، وقدم له تذكارية. كما كرم الفنان الإيمائي فائق حميصي.

Advertisement