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لبنان

وزير الاعلام كرم الفنانين بدر وحميصي

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:42
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 كرم وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، ضمن برنامج "ألبوم الأصالة" الذي يعرض على "تلفزيون لبنان" الفنان رجا بدر، الذي كان في كندا خلال الفترة السابقة، وقدم له درعا تذكارية. كما كرم مرقص الفنان الإيمائي فائق حميصي.
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