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لبنان

سلسلة لقاءات ديبلوماسية لوزير الخارجية.. هذا ما بُحث فيها

Lebanon 24
02-07-2025 | 08:31
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدًا من مطارنة الأبرشيات المارونية في بلدان الانتشار، ضم المطارنة إدغار ماضي من البرازيل، أنطوان شربل طربيه من أستراليا، يوحنا حبيب شامية من الأرجنتين، وسيمون فضول من أفريقيا الوسطى والغربية. كما رافق المطارنة وفد من المنتشرين في البرازيل وأستراليا، إلى جانب رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار السيدة روز شويري ونائبة الرئيسة السيدة هيام بستاني. خلال اللقاء، جرى عرض مستفيض حول شؤون أبناء الجاليات اللبنانية في الخارج.
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أشاد الوزير رجّي بالدور الحيوي الذي يقوم به مطارنة الانتشار في الحفاظ على الروابط بين الجاليات اللبنانية ووطنها الأم، مؤكدًا على ارتباطهم العميق بجذورهم وعلى دعمهم المستمر للبنان.

من جانبهم، أثنى المطارنة على جهود وزير الخارجية ووزارة الخارجية والمغتربين في تعزيز التواصل بين اللبنانيين في الخارج ومؤسسات الدولة، ورعاية مصالحهم وتسريع إنجاز شؤونهم. وأعربوا عن رغبة الجاليات اللبنانية في إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي بشكل كامل، وتمسكهم بحقهم في التصويت ضمن دوائرهم الانتخابية. كما عبّر المطران طربيه، متحدثًا باسم الوفد، عن مخاوفهم من وجود محاولات تحرم اللبنانيين في الخارج من حقهم الانتخابي على كامل الأراضي اللبنانية. وطرح الوفد أيضًا مسألة قانون استعادة الجنسية اللبنانية، مطالبين بتمديد العمل بهذا القانون الذي ينتهي مفعوله في نوفمبر 2025.

وفي إطار نشاطاته الدبلوماسية، التقى الوزير رجّي سفير بلجيكا لدى لبنان أرنو بويلز، حيث تم البحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وموضوع تمديد ولاية قوات "اليونيفيل".

كما استقبل الوزير رجّي القائم بأعمال جمهورية العراق في لبنان محمد رضا الحسيني في زيارة تعارف، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بالإضافة إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين لبنان والعراق.
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