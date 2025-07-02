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لبنان

كلمة للامين العام لـ"حزب الله" مساء

Lebanon 24
02-07-2025 | 09:44
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يلقي الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، كلمة في الساعة التاسعة الا ربعا من مساء اليوم، ضمن مراسم احياء ليالي شهر محرم في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية.
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