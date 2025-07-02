أهالي دير عمار يناشدون: لوضع حد لحرق النفايات في جبل البلدة

Advertisement

أطلق أهالي بلدة ـ صرخة استغاثة، مطالبين الجهات المعنية والسلطات المحلية بالتحرك العاجل لوضع حد لظاهرة حرق النفايات في جبل البلدة، والتي تحوّلت إلى كابوس بيئي وصحي يومي يهدد سلامة السكان وحياتهم.ودعا الأهالي إلى إرسال الجرافات والآليات اللازمة لردم موقع الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد وينتشر بشكل أكبر، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه الكارثة البيئية.وعبّر السكان عن قلقهم العميق إزاء تداعيات هذه الظاهرة، خاصة مع الأضرار المباشرة التي تطال الأطفال وكبار السن ومرضى الربو والحساسية، محذرين من تفاقم الوضع في حال استمرار التقاعس وغياب المعالجة الجدية.ويعاني أهالي دير عمار والجوار منذ أسابيع من غيمة كثيفة من الدخان تغطّي سماء البلدة، مصدرها حرق النفايات في الجبل، وترافقها روائح كريهة امتدت لتطال القرى المجاورة، في ظل غياب أي تحرك فعلي للحد من هذه المأساة البيئية المتكررة.