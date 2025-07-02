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لبنان

رسمياً.. هذا ما تبلغه لبنان من البحرين

Lebanon 24
02-07-2025 | 11:57
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا سفير مملكة البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سوريا وحيد مبارك سيار.
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وخلال اللقاء، أبلغ السفير البحريني ان بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

من جهته، جدّد الرئيس سلام شكره لمملكة البحرين على حسن الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي، مؤكّدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومعربًا عن ارتياحه لعودة لبنان الى موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب.













 
 

كمااستقبل الرئيس سلام  النائبين أمين شري وحسن فضل الله، حيث جرى البحث في ملف إعادة الإعمار.

والتقى رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) محمد الحوت، الذي قدّم عرضًا حول أوضاع الشركة وخططها المستقبلية، بما في ذلك مشروع إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة.





















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