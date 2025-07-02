رسمياً.. هذا ما تبلغه لبنان من البحرين

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وخلال اللقاء، أبلغ السفير البحريني ان بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.، جدّد الرئيس سلام شكره لمملكة البحرين الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي، مؤكّدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومعربًا عن ارتياحه لعودة لبنان الى موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب.