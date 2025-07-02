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لبنان

تواصلٌ بين جنبلاط وبوغدانوف.. وهذا ما شمله البحث

Lebanon 24
02-07-2025 | 12:17
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تم التواصل اليوم، بين الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، والتداول في شؤون المنطقة، وتحديداً الوضع في سوريا ولبنان.
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وتم التوافق على استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وكان جنبلاط تلقى اتصالاً من سفير لبنان لدى روسيا السفير شوقي بو نصار.
 
 
 
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