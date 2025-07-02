تواصلٌ بين جنبلاط وبوغدانوف.. وهذا ما شمله البحث

تم التواصل اليوم، بين الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي ونائب الروسية ، والتداول في شؤون المنطقة، وتحديداً الوضع في ولبنان.

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وتم التوافق على استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين، وفق ما ذكرت " ".

وكان تلقى اتصالاً من لدى السفير .