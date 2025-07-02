Advertisement

لبنان

في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-07-2025 | 13:36
A-
A+
Doc-P-1385904-638870856808735110.jpg
Doc-P-1385904-638870856808735110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلم أن بلديات مختلفة تدرس إمكانية تحصيل أموال شهرية من موزعي الإنترنت كرسمٍ ثابت يُدفع عن كل إشتراك.
 
وفي الوقت الحالي، هناك تصور يشير إلى تقاضي دولارا واحداً على الأقل عن كل اشتراك إنترنت، الأمر الذي يشكل إيرادات صافية للبلديات ضمن نطاقها، وبالتالي جبايتها من دون أي تكاليف أو جهد.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
lebanon 24
03/07/2025 02:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الإنترنت في لبنان... هكذا تأثّر اليوم بسبب إسرائيل
lebanon 24
03/07/2025 02:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أسهم شركة كسبت 9 مليارات دولار في يوم واحد
lebanon 24
03/07/2025 02:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: خفض نسبة الفائدة نقطة واحدة سيوفر 300 مليار دولار
lebanon 24
03/07/2025 02:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-07-02
17:00 | 2025-07-02
16:56 | 2025-07-02
16:13 | 2025-07-02
15:58 | 2025-07-02
15:57 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24