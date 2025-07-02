في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"

عُلم أن بلديات مختلفة تدرس إمكانية تحصيل أموال شهرية من موزعي الإنترنت كرسمٍ ثابت يُدفع عن كل إشتراك.

وفي الوقت الحالي، هناك تصور يشير إلى تقاضي دولارا واحداً على الأقل عن كل اشتراك ، الأمر الذي يشكل إيرادات صافية للبلديات ضمن نطاقها، وبالتالي جبايتها من دون أي تكاليف أو جهد.