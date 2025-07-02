ذكرت قناة "الجديد" أنَّ أعضاء الدولية المعنية بلبنان، أكدوا دعم وضرورة سيطرة كل أراضيها وحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية.

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كذلك، شدّد على ضرورة قيام الحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية المطلوبة.

وذكرت القناة أن الإجتماع بين أعضاء " " أتى بناء على دعوة من السفيرة الأميركي لمُلاقاة الجهود الحالية.