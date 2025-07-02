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لبنان

اجتماع لـ"اللجنة الخماسية" المعنية بلبنان.. رسالة جديدة وهذا مضمونها

Lebanon 24
02-07-2025 | 13:51
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ذكرت قناة "الجديد" أنَّ أعضاء اللجنة الخماسية الدولية المعنية بلبنان، أكدوا دعم العهد الجديد وضرورة سيطرة الدولة على كل أراضيها وحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية.
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كذلك، شدّد أعضاء اللجنة على ضرورة قيام الحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية المطلوبة.
 
وذكرت القناة أن الإجتماع بين أعضاء "الخماسية" أتى بناء على دعوة من السفيرة الأميركي ليزا جونسون لمُلاقاة الجهود اللبنانية الحالية.

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