Advertisement

لبنان

غادر حارة حريك ولم يعد... هل شاهدتم عدنان؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1385908-638870869081913014.png
Doc-P-1385908-638870869081913014.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة- البـــــلاغ التّالـــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
Advertisement

عدنان أحمد فوعاني (مواليد عام 1968، لبناني).

الذي غادر بتاريخ 30-6-2025، مكان إقامته وعمله في أحد المطاعم الكائن في محلّة حارة حريك – الضّاحية الجنوبيّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 541501 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
غادر منزله في حارة صيدا ولم يعد... قوى الامن تعمم صورة مفقود!
lebanon 24
03/07/2025 02:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": انتشار للجيش في حارة حريك
lebanon 24
03/07/2025 02:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
احمد غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرفه عنه شيئاً؟
lebanon 24
03/07/2025 02:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رفيق غادر منزل عائلته منذ يومين ولم يعدّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟
lebanon 24
03/07/2025 02:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-07-02
17:00 | 2025-07-02
16:56 | 2025-07-02
16:13 | 2025-07-02
15:58 | 2025-07-02
15:57 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24