غادر حارة حريك ولم يعد... هل شاهدتم عدنان؟

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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:عدنان أحمد فوعاني (مواليد عام 1968، لبناني).الذي غادر بتاريخ 30-6-2025، مكان إقامته وعمله في أحد المطاعم الكائن في محلّة حارة حريك – الضّاحية الجنوبيّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 541501 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.