جديد ملف "الكازينو".. مسؤول جديد إلى التحقيق

علم " " أنَّ قررت، وبناء على إشارة من القاضية ، استدعاء كُلاً من "ن.أ." والمسؤول عن ألعاب الميسر الإلكترونية "ن.ن."، يوم غدٍ الخميس، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف المُراهنات الإلكترونية.

Advertisement