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لبنان

جديد ملف "الكازينو".. مسؤول جديد إلى التحقيق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2025 | 14:01
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علم "لبنان24" أنَّ المديرية العامة لأمن الدولة قررت، وبناء على إشارة من القاضية دورا الخازن، استدعاء كُلاً من نائب رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان "ن.أ." والمسؤول عن ألعاب الميسر الإلكترونية "ن.ن."، يوم غدٍ الخميس، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف المُراهنات الإلكترونية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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