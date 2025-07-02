مدينة صور استقبلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع

استقبلت مدينة صور ذخائر القديسة تيريزا الطفل بنثر والورود والتراتيل ، وكان في استقبالها عند ميناء الصيادين مطران صور للموارنة المطران شربل ، لمجلس البطاركة والأساقفة في الأب جان يونس، رئيس للاتين في صور الاب توفيق بو مرعي، الأب يعقوب صعب، الأب باصيل، وعدد من الكهنة وأعضاء من صور: وليد ، محمد زعتر، ميلاد حنا كيال، والسن براضعي، إضافة إلى المؤمنين.

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بعدها، حملت الذخائر إلى البحار، وتبارك الاهالي منها، وأقيم قداس احتفالي ترأسه المطران عبد الله، بمعاونة الآباء.

والقى عبد الله عظة تناول فيها "معاني اسم القديسة تريزا الطفل يسوع، التي تمثل روح البراقة والنقاوة والطفولة"، وقال: "اليوم، جاءت القديس تيريزا إلى صور لتزور المدينة والجنوب المتألم، وإن شاء الله بجولتها يعم السلام في لبنان والجنوب والعالم ويتخلص من آلامه".

ومساء، ترأس الأب صعب صلاة الشكر، وتبارك المؤمنون من الذخائر.

ويشار إلى أنّ الذخائر ستبيت ليلتها في سيدة البحار في صور لتواصل جولتها غدا على بلدة رميش .