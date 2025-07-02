Advertisement

لبنان

مدينة صور استقبلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع

Lebanon 24
02-07-2025 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1385926-638870893294900662.png
Doc-P-1385926-638870893294900662.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت مدينة صور ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع بنثر الأرز والورود والتراتيل الدينية، وكان في استقبالها عند  ميناء الصيادين مطران صور للموارنة المطران شربل عبد الله، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان الأب جان يونس، رئيس مار أنطونيوس للاتين في صور الاب توفيق بو مرعي، الأب يعقوب صعب، الأب نقولا باصيل، وعدد من الكهنة وأعضاء من مجلس بلدية صور: وليد الطويل، محمد زعتر، ميلاد حنا كيال، والسن براضعي، إضافة إلى المؤمنين.
Advertisement
 

بعدها، حملت الذخائر إلى كنيسة سيدة البحار، وتبارك الاهالي منها، وأقيم قداس احتفالي ترأسه المطران عبد الله، بمعاونة الآباء.
والقى عبد الله عظة تناول فيها "معاني اسم القديسة تريزا الطفل يسوع، التي تمثل روح البراقة والنقاوة والطفولة"، وقال: "اليوم، جاءت القديس تيريزا إلى صور لتزور المدينة والجنوب المتألم، وإن شاء الله بجولتها يعم السلام في لبنان والجنوب والعالم ويتخلص من آلامه".
 
ومساء، ترأس الأب صعب صلاة الشكر، وتبارك المؤمنون من الذخائر.
ويشار إلى أنّ الذخائر ستبيت ليلتها في كنيسة سيدة البحار في صور لتواصل جولتها غدا على بلدة رميش القليعة.
 
 
مواضيع ذات صلة
طرابلس استقبلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع
lebanon 24
03/07/2025 02:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جونية تستقبل ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع وسط أجواء مفعمة بالإيمان
lebanon 24
03/07/2025 02:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
استقبال ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في مطار بيروت
lebanon 24
03/07/2025 02:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يستقبل ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع: جولة روحية حافلة
lebanon 24
03/07/2025 02:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-07-02
17:00 | 2025-07-02
16:56 | 2025-07-02
16:13 | 2025-07-02
15:58 | 2025-07-02
15:57 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24