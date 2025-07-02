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لبنان

قاسم: لن نسلم سلاحنا لإسرائيل ولا نقبل بأن يهددنا أحد

Lebanon 24
02-07-2025 | 15:01
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إنَّ "إسرائيل تُمثل خطراً إستراتيجياً على فلسطين ولبنان ومصر وسوريا والأردن والمنطقة والعالم".
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وفي كلمة له مساء الأربعاء خلال المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، قال قاسم: "لا نقبل بأن يهددنا أحد لتتنازل لأننا لن تتنازل عن حقنا. كذلك، لا نقبل ان نساق الى المذلة ولا نقبل أن نسلم أرضنا ولا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو الاسرائيلي".
 
وتابع: "لا علاقة لإسرائيل أن تدخل باتفاقنا في الداخل اللبناني وتشرف عليه وتراقب مفرداته".
 
وأكمل: "إسرائيل معتدية وهي التي تؤثر على حياتنا ووضعنا ويجب أن نقول لها لا".

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