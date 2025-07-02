قاسم: لن نسلم سلاحنا لإسرائيل ولا نقبل بأن يهددنا أحد

قال لـ" " الشيخ إنَّ " تُمثل خطراً إستراتيجياً على ولبنان ومصر وسوريا والأردن والمنطقة والعالم".

Advertisement

وفي كلمة له مساء الأربعاء خلال المجلس العاشورائي المركزي في بالضاحية الجنوبية لبيروت، قال : "لا نقبل بأن يهددنا أحد لتتنازل لأننا لن تتنازل عن حقنا. كذلك، لا نقبل ان نساق الى المذلة ولا نقبل أن نسلم أرضنا ولا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو الاسرائيلي".

وتابع: "لا علاقة لإسرائيل أن تدخل باتفاقنا في الداخل اللبناني وتشرف عليه وتراقب مفرداته".

وأكمل: "إسرائيل معتدية وهي التي تؤثر على حياتنا ووضعنا ويجب أن نقول لها لا".