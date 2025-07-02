Advertisement

لبنان

هذا ما قد يشهده مصرف لبنان بعد يومين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-07-2025 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1385955-638870935563289531.jpg
Doc-P-1385955-638870935563289531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلم أن مجموعة من المودعين تسعى لتحضير تحرّك أمام مصرف لبنان في بيروت، يوم الجمعة المقبل، وذلك رفضاً للتعميم رقم 169 الصادر مؤخراً عن مصرف لبنان.
Advertisement
 
وأوضحت المصادر أن مجموعات المودعين تسعى لحشد مشاركة واسعة خلال التحرك اعتراضاً على التعميم الذي تم اعتباره مُجحفاً بحق أصحاب الإيداعات في المصارف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
خلال يومين.. هذا ما سيشهده أوتوستراد نهر إبراهيم
lebanon 24
03/07/2025 02:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير أميركي يحذر: هذا ما قد تشهده مطارات رئيسية
lebanon 24
03/07/2025 02:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
lebanon 24
03/07/2025 02:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
03/07/2025 02:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-07-02
17:00 | 2025-07-02
16:56 | 2025-07-02
16:13 | 2025-07-02
15:58 | 2025-07-02
15:57 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24