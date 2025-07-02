هذا ما قد يشهده مصرف لبنان بعد يومين

عُلم أن مجموعة من المودعين تسعى لتحضير تحرّك أمام في ، يوم الجمعة المقبل، وذلك رفضاً للتعميم رقم 169 الصادر مؤخراً عن مصرف .

Advertisement

وأوضحت المصادر أن مجموعات المودعين تسعى لحشد مشاركة واسعة خلال التحرك اعتراضاً على التعميم الذي تم اعتباره مُجحفاً بحق أصحاب الإيداعات في المصارف.