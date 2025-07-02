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لبنان

عطلة عاشوراء "غير محسومة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2025 | 15:58
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لوحظ أنه حتى الآن لم تصدر مذكرة رسمية عن رئاسة الحكومة بالاقفال  يوم الإثنين المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء التي تُصادف يوم الأحد.
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ومن المُرتقب، بحسب المعطيات،  صدور تلك المذكرة خلال الساعات او الايام القليلة المقبلة والتي قد تعلن الإثنين يوم عطلة رسمية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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