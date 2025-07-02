عطلة عاشوراء "غير محسومة"

لوحظ أنه حتى الآن لم تصدر مذكرة رسمية عن رئاسة الحكومة بالاقفال يوم الإثنين المقبل بمناسبة التي تُصادف .

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ومن المُرتقب، بحسب المعطيات، صدور تلك المذكرة خلال الساعات او الايام القليلة المقبلة والتي قد تعلن الإثنين يوم عطلة رسمية.