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لبنان

"إستنفار أمني" ليليّ في طرابلس.. عمليات تفتيش وإجراءات مشددة

Lebanon 24
02-07-2025 | 15:57
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تشهد مدينة طرابلس في ساعات الليل استنفاراً أمنياً ملحوظاً، حيث تنفذ وحدات من الجيش انتشاراً واسعاً في مختلف الشوارع والساحات الرئيسية.
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ويشمل هذا الانتشار عمليات تفتيش دقيقة للسيارات والدراجات النارية، إلى جانب التدقيق في هويات المواطنين والعابرين، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.
 
ويأتي هذا التحرك الأمني في ظل حرص الجيش على ملاحقة المطلوبين والمخلّين بالنظام، ومنع أي محاولات للإخلال بالأمن أو زعزعة الاستقرار في طرابلس.
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