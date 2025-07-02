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لبنان

مطاردة وإطلاق نار.. ماذا يجري في الهرمل؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 16:13
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نفذت مخابرات الجيش، اليوم الأربعاء، عملية مطاردة لأحد المطلوبين في منطقة الهرمل - البقاع.
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وذكرت المعلومات أن المطاردة تخللها إطلاق نار.
 
 
 
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