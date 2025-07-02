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لبنان

الأمير يزيد بن فرحان يصل إلى بيروت.. ولقاء مرتقب مع براك

Lebanon 24
02-07-2025 | 15:53
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان وصل إلى بيروت، مساء اليوم.
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ومن المتوقع أن تستمر زيارة بن فرحان لأيام حيث سيلتقي الموفد الأميركي توم براك.
 
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