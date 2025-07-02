الأمير يزيد بن فرحان يصل إلى بيروت.. ولقاء مرتقب مع براك

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن الموفد السعودي الأمير وصل إلى ، مساء اليوم.

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ومن المتوقع أن تستمر زيارة لأيام حيث سيلتقي الموفد الأميركي .