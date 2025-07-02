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لبنان

حادثة مؤسفة في المتن.. حادثة تنهي حياة إبن الـ19 عاماً!

Lebanon 24
02-07-2025 | 16:56
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لقي الشاب "ر.ف.ع" (مواليد عام 2006) حتفه بعدما سقط من الطابق الثاني في أحد المباني السكنية في بلدة نابيه قضاء المتن الشمالي.
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وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.
 
 
 
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