حادثة مؤسفة في المتن.. حادثة تنهي حياة إبن الـ19 عاماً!

لقي الشاب "ر.ف.ع" (مواليد عام 2006) حتفه بعدما سقط من الطابق الثاني في أحد المباني السكنية في بلدة نابيه قضاء .

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وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.