سفير إيران في لبنان: سنبقى مستعدون للرد على أي عدوان إسرائيليّ آخر

فتحت سفارة الجمهورية الإسلامية في سجلّ التعازي "تكريمًا لأرواح العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، في مقرّها في ، في حضور السفير مجتبى أماني وأركان السفارة.

Advertisement

وفي ختام مراسم التعازي، ألقى السفير مجتبى أماني كلمة قال فيها: "اليوم فتحنا دفتر العزاء بشهداء العدوان الخبيث على ، وقد حضرت في مراسمنا الكثير من الشخصيات والجماهير الشعبية الآتية من أقصى المدن ، وقد رأينا في وجوههم الحزن لفقدان العلماء والمدنيين الإيرانيين من نساء وأطفال وجميع الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان، وفي الوقت نفسه كانت وجوههم مستبشرة بالإنتصار في حرب الإثني عشر يوماً التي سجّلت في التاريخ صمود الشعب بأكمله أمام هذا الهجوم الغاشم، وان شاء الله سنكمل في طريق الإنتصارات في ، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مستعدة للرد على أي عدوان آخر بأقوى مما يتصور هؤلاء في الكيان الصهيوني الذين يعيشون أوهام الإنتصار بينما هم في الحقيقة فاشلين في عملياتهم الهجومية ضد ايران".

وختم: "نحن فقدنا هؤلاء الشهداء وانشاءالله ربنا يعوضنا بأحسن منهم، وتاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية يثبت ذلك".