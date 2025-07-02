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لبنان

سفير إيران في لبنان: سنبقى مستعدون للرد على أي عدوان إسرائيليّ آخر

Lebanon 24
02-07-2025 | 17:00
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 فتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان سجلّ التعازي "تكريمًا لأرواح شهداء العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، في مقرّها في بيروت، في حضور السفير مجتبى أماني وأركان السفارة.
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وفي ختام مراسم التعازي، ألقى السفير مجتبى أماني كلمة قال فيها: "اليوم فتحنا دفتر العزاء بشهداء العدوان الإسرائيلي الخبيث على ايران، وقد حضرت في مراسمنا الكثير من الشخصيات والجماهير الشعبية الآتية من أقصى المدن اللبنانية، وقد رأينا في وجوههم الحزن لفقدان الشهداء العلماء والمدنيين الإيرانيين من نساء وأطفال وجميع الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان، وفي الوقت نفسه كانت وجوههم مستبشرة بالإنتصار في حرب الإثني عشر يوماً التي سجّلت في التاريخ صمود الشعب الإيراني بأكمله أمام هذا الهجوم الغاشم، وان شاء الله سنكمل في طريق الإنتصارات في المستقبل، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مستعدة للرد على أي عدوان آخر بأقوى مما يتصور هؤلاء في الكيان الصهيوني الذين يعيشون أوهام الإنتصار بينما هم في الحقيقة فاشلين في عملياتهم الهجومية ضد ايران".
 
 
وختم: "نحن فقدنا هؤلاء الشهداء وانشاءالله ربنا يعوضنا بأحسن منهم، وتاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية يثبت ذلك".
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