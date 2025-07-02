Advertisement

لبنان

إستئناف الحرب أقوى من التسويات

Lebanon 24
02-07-2025 | 22:39
A-
A+
Doc-P-1386003-638871182157457482.jpg
Doc-P-1386003-638871182157457482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب جوني منيّر في" الجمهورية": حتى الآن لم يتمّ الإنتهاء من وضع الردّ اللبناني النهائي على ورقة برّاك، ما يدفع إلى الإستنتاج منطقياً بأنّ «حزب الله »، وهو الطرف الحقيقي المعني بالورقة الأميركية، لا يزال متمسكاً بقراءة مختلفة للمرحلة المقبلة. صحيح أنّ شيئاً من المرونة ظهر على موقف قيادة الحزب خلال الساعات الماضية، إّ لّا أنّه ما زال من المبكر الحديث عن حصول تطور نوعي. لكن الهامش يضيق أكثر فأكثر أمام لبنان كلما تقدّم الوقت. الواقع الخطير بالنسبة إلى لبنان، أنّ الحالةالحربية لا تزال مفتوحة، مع استمرار الغارات والإستهدافات اليومية، ومن دون أن تسعى واشنطن جدّياً لإلزام إسرائيل بوقف النار وتطبيق الإتفاق الذي تمّ التوصل اليه. ومن هنا يمكن تفسير كلام برّاك بأنّ واشنطن ستتخلّى عن لبنان وتدير ظهرها في حال رفض «حزب الله » التخلّي عن سلاحه، ما يعني أنّ إدارة ترامب لن تردع إسرائيل عن الذهاب إلى الحلول العسكرية، لكي لا نقول إنّها ستؤمّن الغطاء لها. وفي المقابل، لا تزال إيران ترفض الإقرار بمبدأ إخراجها من لبنان، وهو ما يتجسّد بنحو أساسي بالقدرة العسكرية لـ «حزب الله » وتركيبته القتالية. ومن هنا الكلام عن أنّ الهامش يضيق أمام لبنان. ووفق جسّ النبض الحاصل حتى الآن، فإنّ المرونة تبقى محصورة في الإطار الشكلي، أما في المضمون فغالب الظن أنّ «حزب الله » ومن خلفه إيران، سيبقى متمسكاً بقراره بعدم تسليم السلاح. ووفق هذه الحسابات تصبح الصورة ملبّدة وسوداوية خصوصاً أنّ القرار الأميركي ومن خلفه الإسرائيلي لا رجوع عنه. ووفق ما تقدّم، يمكن الإستنتاج بأنّ ظروف التسوية لا تبدو حقيقية، وأنّ ما هو حاصل حالياً مجرد هدنة لتعزيز أوراق القوة تمهيداً لجولة جديدة قد لا تتأخّر كثيراً، ولبنان ليس بمنأى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نحتاج إلى أقوى ضغط دولي على روسيا لوقف الحرب
lebanon 24
03/07/2025 09:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: حماس لم تقدم ردا إيجابيا حتى الآن وتريد الحصول على ضمانات واضحة بعدم استئناف الحرب
lebanon 24
03/07/2025 09:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: إيران ترسل رسائل عاجلة إلى إسرائيل وواشنطن تطلب إنهاء الحرب واستئناف المفاوضات النووية
lebanon 24
03/07/2025 09:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث أميركا لأوكرانيا: ننتظر استلام مذكرة تسوية الحرب التي وعدت بها روسيا
lebanon 24
03/07/2025 09:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:51 | 2025-07-03
02:45 | 2025-07-03
02:41 | 2025-07-03
02:30 | 2025-07-03
02:30 | 2025-07-03
02:15 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24