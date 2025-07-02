إستئناف الحرب أقوى من التسويات

كتب جوني منيّر في" الجمهورية": حتى الآن لم يتمّ الإنتهاء من وضع الردّ اللبناني النهائي على ورقة برّاك، ما يدفع إلى الإستنتاج منطقياً بأنّ « »، وهو الطرف الحقيقي المعني بالورقة الأميركية، لا يزال متمسكاً بقراءة مختلفة للمرحلة المقبلة. صحيح أنّ شيئاً من المرونة ظهر على موقف قيادة الحزب خلال الساعات الماضية، إّ لّا أنّه ما زال من المبكر الحديث عن حصول تطور نوعي. لكن الهامش يضيق أكثر فأكثر أمام كلما تقدّم الوقت. الواقع الخطير بالنسبة إلى لبنان، أنّ الحالةالحربية لا تزال مفتوحة، مع استمرار والإستهدافات اليومية، ومن دون أن تسعى جدّياً لإلزام بوقف النار وتطبيق الإتفاق الذي تمّ التوصل اليه. ومن هنا يمكن تفسير كلام برّاك بأنّ واشنطن ستتخلّى عن لبنان وتدير ظهرها في حال رفض «حزب الله » التخلّي عن سلاحه، ما يعني أنّ لن تردع إسرائيل عن الذهاب إلى الحلول العسكرية، لكي لا نقول إنّها ستؤمّن الغطاء لها. وفي المقابل، لا تزال ترفض الإقرار بمبدأ إخراجها من لبنان، وهو ما يتجسّد بنحو أساسي بالقدرة العسكرية لـ «حزب الله » وتركيبته القتالية. ومن هنا الكلام عن أنّ الهامش يضيق أمام لبنان. ووفق جسّ النبض الحاصل حتى الآن، فإنّ المرونة تبقى محصورة في الإطار الشكلي، أما في المضمون فغالب الظن أنّ «حزب الله » ومن خلفه إيران، سيبقى متمسكاً بقراره بعدم تسليم السلاح. ووفق هذه الحسابات تصبح الصورة ملبّدة وسوداوية خصوصاً أنّ القرار الأميركي ومن خلفه لا رجوع عنه. ووفق ما تقدّم، يمكن الإستنتاج بأنّ ظروف التسوية لا تبدو حقيقية، وأنّ ما هو حاصل حالياً مجرد هدنة لتعزيز أوراق القوة تمهيداً لجولة جديدة قد لا تتأخّر كثيراً، ولبنان ليس بمنأى.

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