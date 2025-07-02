Advertisement

لبنان

راغب علامة يخضع للاستجواب: الحق ظهر وتبينت مظلوميتي

Lebanon 24
02-07-2025 | 22:43
A-
A+
Doc-P-1386004-638871182837093227.jpg
Doc-P-1386004-638871182837093227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت فيفيان حداد في" الشرق الاوسط": أكّد الفنان راغب علامة أن موضوع المكالمة المفبركة مع الفنان عبد الله بالخير التي تضمّنت شماتة بموت أمين عام «حزب الله» الأسبق حسن نصر الله، انتهى إلى غير رجعة».
Advertisement
وقال علامة لـ«الشرق الأوسط» بعد جلسة الاستماع إليه يوم الأربعاء إن الجهة التي قدّمت أخباراً بحقّه لدى محكمة النيابة العامة التمييزية تراجعت عن خطوتها هذه. وأوضح: «تم الاتفاق على التراجع بعدما تم التأكد من أن المكالمة مفبركة».
وأخبر بأن «القاضية ميرنا كلّاس استمعت إلى أقواله بدقّة. وبعد الدخول بتفاصيل دقيقة حول الموضوع اقتنعت بأن الموضوع مفبرك»، مضيفاً: «نحن كفنانين نتعرّض دائماً إلى مسائل مشابهة. فهذه هي ضريبة الشهرة التي ندفعها مقابل النجاح والموضوع أقفل. فالحق ظهر وتبينت مظلوميتي. وأشكر ربّ العالمين كوني من المظلومين ولست من الظالمين».
وكان الفنان علامة قد تم استدعاؤه إلى التحقيق بطلب من المدّعي العام التمييزي، القاضي جمال حجّار، وذلك على خلفية إخبار ضدّه بعد تسريب «مكالمة مفبركة» له مع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير يقول فيها: «ارتحنا من نصر الله».
وأضاف علامة في سياق حديثه: «الاستجواب مع القاضية كلّاس كان دقيقاً. وأبرزت لها بعض المستندات بالصوت والصورة التي بحوزتي لتكوّن فكرة عما تعرّضت له». وتتألّف هذه المستندات من فيديوهات مصورة مفبركة يروّج فيها علامة لشركات عقارية بالإنجليزية، وأخرى يتكلّم فيها بالإيطالية، ويتناول فيها لبنان وزعماءه.
وتابع: «لقد ظهر الحق أخيراً، فلا بد للحقيقة أن تظهر في النهاية. والآن بعدما تبينت الحقيقة للجميع وخاصة للمحامين الذين قدّموا الإخبار، أقفل الموضوع إلى غير رجعة».
مواضيع ذات صلة
راغب علامة يخضع للتحقيق.. وهذا ما قاله عن نصرالله
lebanon 24
03/07/2025 09:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لقطات رومانسية تجمع راغب علامة وزوجته جيهان في شوارع باريس (صور)
lebanon 24
03/07/2025 09:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... ماذا فعل راغب علامة في قصر بعبدا؟
lebanon 24
03/07/2025 09:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أردني يطلق زوجته بسبب راغب علامة.. ما القصة؟
lebanon 24
03/07/2025 09:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:51 | 2025-07-03
02:45 | 2025-07-03
02:41 | 2025-07-03
02:30 | 2025-07-03
02:30 | 2025-07-03
02:15 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24