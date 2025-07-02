سقوط آلية التفرغ... أي مصير لأساتذة الجامعة؟

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كتب في" النهار": عاد ملف التفرغ في إلى النقطة الصفر، بعد رفض مرسوم الآلية الذي رفعته وزيرة التربية ريما كرامي لأخذ رأيه. ردّ المجلس بعدم الموافقة على الآلية لتعارضها مع قانون تنظيم الجامعة ومع مراسيم سابقة. والواقع أن كل الآراء كانت تشير إلى أن الآلية المقترحة، التي كانت ستُعرض على لإقرارها بمرسوم، تحمل في طياتها تناقضات وخللاً مرتبطاً بتوزّع الأساتذة من الطوائف المختلفة بين الكليات، إضافة إلى طريقة رفع الأسماء من رؤساء الأقسام.قبل أن يُطرح الملف وفق الآلية المرفوضة، كانت قوى سياسية قد وضعت شروطاً وفيتوات عطّلت التفرغ في عهد الوزير السابق ، بسبب عدم إشراك المكاتب الحزبية في إعداده. ومع تسلّم كرامي مهماتها، تعاملت مع الجامعة من منطلق أنها تريد مساراً إصلاحياً، بما يعني أن ملف التفرغ لا يُحل وفق الصيغ السابقة، وهي بذلك أعلنت جهاراً أن كل ما أُنجز سابقاً لا يُبنى عليه. وبعد رفض ، يُفترض بوزيرة التربية أن تُعد صيغة جديدة للتفرغ واستقلالية الجامعة واستعادة صلاحياتها. وقد يكون الأمر معقداً ما لم تأخذ الوزيرة في الاعتبار أن التفرغ يفترض واقعياً تأمين التوازن الطائفي، بما يعني وضع الآلية جانباً، والتنسيق مع بسام بدران لإعداد ملف يمكن تمريره في مجلس الوزراء.