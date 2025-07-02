28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سقوط آلية التفرغ... أي مصير لأساتذة الجامعة؟
Lebanon 24
02-07-2025
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
ابراهيم
حيدر
في" النهار": عاد ملف التفرغ في
الجامعة اللبنانية
إلى النقطة الصفر، بعد رفض
مجلس شورى الدولة
مرسوم الآلية الذي رفعته وزيرة التربية ريما كرامي لأخذ رأيه. ردّ المجلس بعدم الموافقة على الآلية لتعارضها مع قانون تنظيم الجامعة
اللبنانية
ومع مراسيم سابقة. والواقع أن كل الآراء كانت تشير إلى أن الآلية المقترحة، التي كانت ستُعرض على
مجلس الوزراء
لإقرارها بمرسوم، تحمل في طياتها تناقضات وخللاً مرتبطاً بتوزّع الأساتذة من الطوائف المختلفة بين الكليات، إضافة إلى طريقة رفع الأسماء من رؤساء الأقسام.
Advertisement
قبل أن يُطرح الملف وفق الآلية المرفوضة، كانت قوى سياسية قد وضعت شروطاً وفيتوات عطّلت التفرغ في عهد الوزير السابق
عباس الحلبي
، بسبب عدم إشراك المكاتب الحزبية في إعداده. ومع تسلّم
الوزيرة
كرامي مهماتها، تعاملت مع الجامعة من منطلق أنها تريد مساراً إصلاحياً، بما يعني أن ملف التفرغ لا يُحل وفق الصيغ السابقة، وهي بذلك أعلنت جهاراً أن كل ما أُنجز سابقاً لا يُبنى عليه. وبعد رفض
مجلس الشورى
، يُفترض بوزيرة التربية أن تُعد صيغة جديدة للتفرغ واستقلالية الجامعة واستعادة صلاحياتها. وقد يكون الأمر معقداً ما لم تأخذ الوزيرة في الاعتبار أن التفرغ يفترض واقعياً تأمين التوازن الطائفي، بما يعني وضع الآلية جانباً، والتنسيق مع
رئيس الجامعة
بسام بدران لإعداد ملف يمكن تمريره في مجلس الوزراء.
مواضيع ذات صلة
تأخير في ملف التفرغ... الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" يحذرون من التصعيد
Lebanon 24
تأخير في ملف التفرغ... الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" يحذرون من التصعيد
03/07/2025 09:59:11
03/07/2025 09:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في "التيار" تعلن فوز اللائحة الائتلافية
Lebanon 24
هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في "التيار" تعلن فوز اللائحة الائتلافية
03/07/2025 09:59:11
03/07/2025 09:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة تنفيذية جديدة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
هيئة تنفيذية جديدة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية
03/07/2025 09:59:11
03/07/2025 09:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل أعضاء الهيئة الإدارية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
سلام استقبل أعضاء الهيئة الإدارية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية
03/07/2025 09:59:11
03/07/2025 09:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عنجر
Lebanon 24
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عنجر
02:51 | 2025-07-03
03/07/2025 02:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مؤقت لإنتاج الكهرباء في معمل جون.. بسبب أعمال تنظيف بركة الأولي
Lebanon 24
توقف مؤقت لإنتاج الكهرباء في معمل جون.. بسبب أعمال تنظيف بركة الأولي
02:45 | 2025-07-03
03/07/2025 02:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: على السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة توزع المسؤوليات
Lebanon 24
سليمان: على السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة توزع المسؤوليات
02:41 | 2025-07-03
03/07/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يبلغ رده اليوم على ورقة براك.. هذا ما كشفته المعلومات
Lebanon 24
حزب الله يبلغ رده اليوم على ورقة براك.. هذا ما كشفته المعلومات
02:30 | 2025-07-03
03/07/2025 02:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
02:30 | 2025-07-03
03/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
Lebanon 24
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
05:54 | 2025-07-02
02/07/2025 05:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
06:40 | 2025-07-02
02/07/2025 06:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
10:52 | 2025-07-02
02/07/2025 10:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
00:05 | 2025-07-03
03/07/2025 12:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
13:36 | 2025-07-02
02/07/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:51 | 2025-07-03
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عنجر
02:45 | 2025-07-03
توقف مؤقت لإنتاج الكهرباء في معمل جون.. بسبب أعمال تنظيف بركة الأولي
02:41 | 2025-07-03
سليمان: على السلطات الدستورية ممارسة دورها على قاعدة توزع المسؤوليات
02:30 | 2025-07-03
حزب الله يبلغ رده اليوم على ورقة براك.. هذا ما كشفته المعلومات
02:30 | 2025-07-03
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
02:15 | 2025-07-03
"نبض لإعمار كفرشوبا": مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
03/07/2025 09:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
03/07/2025 09:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
03/07/2025 09:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24