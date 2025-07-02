سجال بشأن "مزارع شبعا" وحديث عن ضغوط على سوريا

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ردّ الرئيس السابق للحزب التقدمي على كلام رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد ، الذي استغرب موقفه من لبنانية مزارع وتلال كفرشوبا، فأكد "أنه كان بالفعل جزءًا من هيئة الحوار الوطني عام 2006، حيث تم الاتفاق بالإجماع على لبنانية هذه الأراضي، على أن يتم الترسيم مع ومراجعة لاحقًا"، وشدّد أن "كون الترسيم أو التحديد لم يحصل حتى الآن، تبقى هذه المناطق خاضعة للقرار 242، الذي لا يشمل ".وأفاد مصدر سياسي لـ»البناء» عن ضغوط أميركية على النظام السوري لإعلان أن مزارع شبعا وليست لبنانيّة، ما يعيق استعادتها الى السيادة في المفاوضات الحالية، ولإزالة هذه الذريعة من لاستمرار تمسّكه بسلاحه.وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور هاشم لـ»البناء» أن كل الوثائق والدراسات والأوراق الثبوتية لأهالي شبعا وكفرشوبا تثبت أن المزارع لبنانية وليست سورية، إضافة الى الخرائط العثمانية، والوثائق التي أرسلت الى الأمم المتحدة من لبنان وسورية تؤكد لبنانية المزارع، إضافة الى ضمّ المزارع للمناطق المتنازع عليها بين لبنان و»إسرائيل» في متن القرار 1701 ما يشكل دليلاً إضافياً على أن المزارع هي لبنانية وليست سورية. ولفت هاشم الى أن اعتبار المزارع سورية يخفي غايات سياسية ومصالح شخصية وليست وطنية.