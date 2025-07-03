البعريني يدعو لإنهاء ملف السلاح: رأينا كيف تدمّرت البلاد

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أكد عضو "تكتل الاعتدال الوطني" نائب وليد البعريني "ان دفع ثمناً غالياً وسيندم على أي تأخير في موضوع تسليم سلاح "، وإنتقد في حديث إلى " العربي" المواقف الاخيرة لأمين عام "الحزب" الشيخ نعيم حول القدرة على مواجهة اسرائيل وهزيمتها، قائلاً "سبق ورأينا عنترياتهم ورجوليتهم وكيف بات أحلى الشباب تحت التراب، وكيف تدمّرت البلاد". ودعا الرئيسين عون ونواف سلام إلى "إستدراك الأمر وإنهاء ملف السلاح والتكلم بصوت عال وجريء".ووصف البعريني زيارة مفتي الجمهورية إلى بأنها "ايجابية"، ولاحظ "نوعاً من الاستهتار في غياب مرجعية للطائفة السنية". ورأى أن ما يُحكى عن حشود لمسلحين على الحدود "يندرج في اطار التهويل".وفي موضوع المغتربين، قال "حصل خطأ معين، وهذا الموضوع يجوز ألا يتجاهله أبداً . فالمغتربون لهم دورهم وحضورهم وحقهم في التصويت، هم الذين يشاركون معنا في ومساعدته".