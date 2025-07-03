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لبنان

البعريني يدعو لإنهاء ملف السلاح: رأينا كيف تدمّرت البلاد

Lebanon 24
03-07-2025 | 00:50
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أكد عضو "تكتل الاعتدال الوطني" نائب عكار وليد البعريني "ان لبنان دفع ثمناً غالياً وسيندم على أي تأخير في موضوع تسليم سلاح حزب الله"، وإنتقد في حديث إلى "القدس العربي" المواقف الاخيرة لأمين عام "الحزب" الشيخ نعيم قاسم حول القدرة على مواجهة اسرائيل وهزيمتها، قائلاً "سبق ورأينا عنترياتهم ورجوليتهم وكيف بات أحلى الشباب تحت التراب، وكيف تدمّرت البلاد". ودعا الرئيسين جوزف عون ونواف سلام إلى "إستدراك الأمر وإنهاء ملف السلاح والتكلم بصوت عال وجريء".
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ووصف البعريني زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى سوريا بأنها "ايجابية"، ولاحظ "نوعاً من الاستهتار في غياب مرجعية للطائفة السنية". ورأى أن ما يُحكى عن حشود لمسلحين على الحدود السورية "يندرج في اطار التهويل".

وفي موضوع المغتربين، قال "حصل خطأ معين، وهذا الموضوع يجوز ألا يتجاهله أبداً الرئيس بري. فالمغتربون لهم دورهم وحضورهم وحقهم في التصويت، هم الذين يشاركون معنا في هذا البلد ومساعدته".
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