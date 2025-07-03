لا حشود عند الحدود

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أكدت مراجع أمنية "أن كل التسريبات التي تتحدث عن وجود حشود لمقاتلين أجانب عند الحدود اللبنانية-السورية هي معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى معطيات ميدانية حقيقية".ولفتت المصادر إلى أنه "لا توجد أي تحركات عسكرية لافتة في تلك المناطق، ولا ما يدعو للقلق أو التأهب كما يُروّج في بعض ".وأوضحت "أن الوضع الحدودي يخضع لمتابعة يومية دقيقة من قبل الأجهزة المعنية، وأن أي تطور ميداني يحصل لا يمكن اخفاؤه"، مشددة "على أن ما يُثار في الإعلام يدخل في إطار التهويل أو الاستثمار السياسي لا أكثر".في المقابل، قال مصدر أمني " ان الاخبار عن التوترات على الحدود مضخمة قصدا بهدف الحد من عمليات التهريب".