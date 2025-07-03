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لبنان

لا حشود عند الحدود

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
03-07-2025 | 01:15
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أكدت مراجع أمنية "أن كل التسريبات التي تتحدث عن وجود حشود لمقاتلين أجانب عند الحدود اللبنانية-السورية هي معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى معطيات ميدانية حقيقية".
ولفتت المصادر إلى أنه "لا توجد أي تحركات عسكرية لافتة في تلك المناطق، ولا ما يدعو للقلق أو التأهب كما يُروّج في بعض وسائل الإعلام".
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وأوضحت "أن الوضع الحدودي يخضع لمتابعة يومية دقيقة من قبل الأجهزة المعنية، وأن أي تطور ميداني يحصل لا يمكن اخفاؤه"، مشددة "على أن ما يُثار في الإعلام يدخل في إطار التهويل أو الاستثمار السياسي لا أكثر".
في المقابل، قال مصدر أمني " ان الاخبار عن التوترات على الحدود اللبنانية السورية مضخمة قصدا بهدف الحد من عمليات التهريب".


المصدر: لبنان 24
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