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لبنان

"نبض لإعمار كفرشوبا": مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية

Lebanon 24
03-07-2025 | 02:15
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اعتبر رئيس "نبض لإعمار كفرشوبا" علي قصب في بيان، أن "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي أراضٍ لبنانية ولها أصحابها الشرعيون"، مشددًا على أن "التصريحات الصادرة أخيرا مرفوضة جملةً وتفصيلًا".
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ورأى أن "تحرير الأراضي المحتلة واسترجاعها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، وكل موقع احتله العدو الصهيوني، يُعدّ من المسلّمات الوطنية. فهذه الأرض، قبل أن تكون ملكًا لأصحابها، هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية اللبنانية، وعلى الدولة اللبنانية أن تضطلع بمسؤوليتها في الدفاع عنها وحمايتها".
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