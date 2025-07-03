"نبض لإعمار كفرشوبا": مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية

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اعتبر رئيس "نبض لإعمار كفرشوبا" علي قصب في بيان، أن "مزارع وتلال كفرشوبا هي أراضٍ لبنانية ولها أصحابها الشرعيون"، مشددًا على أن "التصريحات الصادرة أخيرا مرفوضة جملةً وتفصيلًا".ورأى أن "تحرير الأراضي المحتلة واسترجاعها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، وكل موقع احتله العدو ، يُعدّ من المسلّمات الوطنية. فهذه الأرض، قبل أن تكون ملكًا لأصحابها، هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية ، وعلى أن تضطلع بمسؤوليتها في الدفاع عنها وحمايتها".