حزب الله يبلغ رده اليوم على ورقة براك.. هذا ما كشفته المعلومات

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تحدثت المعلومات لـ"الجديد" أن سيبلّغ إجابته النهائية على التعديلات على ورقة اليوم الى ، على ان يتم بعدها عقد الرئاسية المشتركة لمناقشتها تمهيداً وإنجاز الرد اللبناني الرسمي.وأشارت المعلومات الى كان استقبل موفداً من الحزب أول من أمس وتبلغ منه "نصف جواب"، كان عبارة عن مجموعة ملاحظات، نقلها ممثل الى وتمت مناقشتها في اجتماع أول من أمس على أن يتبعها جواب رسمي اليوم.