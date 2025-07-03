توقف مؤقت لإنتاج الكهرباء في معمل جون.. بسبب أعمال تنظيف بركة الأولي

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باشرت صباح يوم الخميس الواقع في 3 2025، بأعمال تنظيف بركة تجميع المياه التابعة لمعمل بولس أرقش (بركة الأولي)، وذلك لإزالة الوحول والأتربة والأعشاب والأغصان اليابسة التي تراكمت فيها خلال السنوات الماضية.ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنظيف نحو عشرة أيام، ما يقتضي توقف معمل – جون عن إنتاج الكهرباء طوال هذه الفترة.