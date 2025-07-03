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لبنان

توقف مؤقت لإنتاج الكهرباء في معمل جون.. بسبب أعمال تنظيف بركة الأولي

Lebanon 24
03-07-2025 | 02:45
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باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صباح يوم الخميس الواقع في 3 تموز 2025، بأعمال تنظيف بركة تجميع المياه التابعة لمعمل بولس أرقش (بركة الأولي)، وذلك لإزالة الوحول والأتربة والأعشاب والأغصان اليابسة التي تراكمت فيها خلال السنوات الست الماضية.
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ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنظيف نحو عشرة أيام، ما يقتضي توقف معمل شارل حلو – جون عن إنتاج الكهرباء طوال هذه الفترة.
 
 
 
 
 
وإذ تؤكد المصلحة أن هذه الأعمال ضرورية للمحافظة على كفاءة الإنتاج وسلامة التشغيل، فإنها تؤكد حرصها على استكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة تشغيل المعمل وفق كميات المياه المتوفرة فور الانتهاء من الأعمال الفنية.


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