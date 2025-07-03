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لبنان

"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عنجر

Lebanon 24
03-07-2025 | 02:51
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أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن عطلا طرأ على سنترال عنجر، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
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وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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