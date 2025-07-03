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لبنان

عون التقى متري ومحمد رضا الحسيني

Lebanon 24
03-07-2025 | 03:08
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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا رئيس بعثة العراق في لبنان، السيد محمد رضا الحسيني، الذي أكد للرئيس عون رغبة القيادة العراقية في تعزيز العلاقات اللبنانية – العراقية وتطويرها في مختلف المجالات، ترجمةً لما تم بحثه خلال زيارة الرئيس عون الأخيرة إلى بغداد ولقاءاته مع كل من رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
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ومن زوار بعبدا، نائب رئيس الحكومة، الدكتور طارق متري، أطلع الرئيس عون على مداولات قمة تمويل التنمية التي انعقدت في إشبيلية (إسبانيا)، وعلى القرارات التي صدرت عنها، كما أطلعه على حصيلة اللقاءات التي عقدها مع عدد من رؤساء الوفود المشارِكة في القمة
 
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