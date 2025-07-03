عون التقى متري ومحمد رضا الحسيني

التقى رئيس الجمهورية في رئيس بعثة في ، السيد محمد رضا ، الذي أكد للرئيس عون رغبة القيادة في تعزيز العلاقات – العراقية وتطويرها في مختلف المجالات، ترجمةً لما تم بحثه خلال زيارة الأخيرة إلى بغداد ولقاءاته مع كل من رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس محمد شياع السوداني.

Advertisement