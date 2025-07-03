السائق فقد السيطرة عليها.. شاحنة تصطدم بجدار بالقرب من مقام سيدة زحلة (صور)

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وقع حادث سير مروّع الخميس بالقرب من مقام سيدة والبقاع، حيث إصطدمت شاحنة بجدار بعدما فقد سائقها السيطرة عليها نتيجة عطل في الفرامل، ما أدّى إلى انحرافها، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتم نقل عدد من الجرحى إلى المستشفى للمعالجة.