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لبنان

السائق فقد السيطرة عليها.. شاحنة تصطدم بجدار بالقرب من مقام سيدة زحلة (صور)

Lebanon 24
03-07-2025 | 03:15
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وقع حادث سير مروّع صباح اليوم الخميس بالقرب من مقام سيدة زحلة والبقاع، حيث إصطدمت شاحنة بجدار بعدما فقد سائقها السيطرة عليها نتيجة عطل في الفرامل، ما أدّى إلى انحرافها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم نقل عدد من الجرحى إلى المستشفى للمعالجة.
 
 
 
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