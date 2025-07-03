مريم غادرت ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم بناءً على إشارة المختص صورة المفقودة:مريم رمضان (مواليد عام 2007، لبنانية)التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة ـ محلة البساتين إلى جهة مجهولة بتاريخ 02-07-2025، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.