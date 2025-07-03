وزارة الخارجية تعلن تمديد فترة اقفال قسم المصادقات

أعلنت عن تمديد فترة اقفال قسم المصادقات الى موعد يحدد لاحقاً وبالتالي الاستمرار في إنجاز معاملات التصديق عبر خدمة Libanpost أو مكاتب الترجمة المعتمدة، وذلك الحاقاً ببيانها السابق بخصوص الإقفال المؤقت للقسم اعتبارا من ٢٠٢٥/٥/١٢ ولغاية شهرين من تاريخه، بسبب إجراء أعمال ترميم طارئة وإعادة تأهيله تسهيلا" لانتظام العمل وتأمينا" لخدمة أسرع.

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