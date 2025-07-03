بعد فضيحة الأدوية المُنتهية الصلاحية.. إقفال مستوصف بلدية الميناء بالشمع الأحمر

Advertisement

بعد فضيحة الأدوية المنتهية الصلاحية في مستوصف ، تم إقفال المستوصف بالشمع الأحمر بناء على إشارة المختص، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات وكشف الملابسات، وفق ما أفادت مندوبة " ". .وكان قد عُثر صباح أمس الأربعاء على كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية داخل المستوصف البلدي، ما أثار موجة غضب واستنكار في صفوف أهالي المدينة، في ظل غياب أي بيان رسمي حتى اللحظة يوضح ما جرى.