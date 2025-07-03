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لبنان

بعد فضيحة الأدوية المُنتهية الصلاحية.. إقفال مستوصف بلدية الميناء بالشمع الأحمر

Lebanon 24
03-07-2025 | 04:13
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بعد فضيحة الأدوية المنتهية الصلاحية في مستوصف بلدية الميناء، تم إقفال المستوصف بالشمع الأحمر بناء على إشارة القضاء المختص، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات وكشف الملابسات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". .
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وكان قد عُثر صباح أمس الأربعاء على كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية داخل المستوصف البلدي، ما أثار موجة غضب واستنكار في صفوف أهالي المدينة، في ظل غياب أي بيان رسمي حتى اللحظة يوضح ما جرى.
 
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