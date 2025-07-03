قاسم هاشم: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية

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أدلى عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب الدكتور ، بتصريح حول مزارع وتلال كفرشوبا، محذرًا من "محاولات تغيير هويتها خدمة للمصالح ، وبضغط من الإرادة الأميركية والغربية".وقال :إن "وتيرة الكلام تصاعدت في الأيام الأخيرة عن ترتيب ما لهوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لتصبح ، وفق الإملاءات الأميركية والغربية، بعيدًا من هويتها الثابتة"، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي "لا تحتاج إلى أدلة أو وثائق لإثبات لبنانيتها، فهي مسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية في منذ عهد الانتدابين العثماني والفرنسي، وقبل قيام الكيان الغاصب".وأشار إلى أن " بدأ بقضم هذه الأراضي تدريجيًا منذ 15 حزيران 1967 وحتى عام 1989"، موضحًا أن "قوات الأندوف لم تدخل إليها ولم تُقم مواقع فيها، وكان أصحاب المزارع يترددون إليها لقطف حتى عام 2000، إلى جانب رعاة الماشية".وأكد أن " تحفظ خلال مفاوضاته مع بشأن خط الانسحاب، أو ما سُمّي بخط لارسن، على شمول مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ضمنه، باعتبارها أراضي لبنانية لا تزال تحت الاحتلال".وأضاف: "لن ندخل في الكثير من التفاصيل التاريخية التي لا تقبل التأويل حول لبنانيتها، وصولًا إلى القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي تناول قضية المزارع في أكثر من بند". وأشار إلى أن "الكثير يُقال في كواليس السياسات الخارجية والداخلية، في محاولة لانتزاع هذه الأراضي من أهلها اللبنانيين، بهدف نزع الذريعة عن وخيارها".وشدد هاشم على أن "الصمت الحكومي لم يعد مقبولًا، ونطالب انطلاقًا من المادة الثانية من اللبناني، بالتحرك السريع لمواجهة أي تحرك خارجي في هذا الاتجاه، والتأكيد على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ورفض أي محاولة لضمها أو إلحاقها بأي جهة أو هوية أخرى".ودعا الحكومة إلى " تحرير هذه الأراضي بكل الوسائل المتاحة، وإبلاغ الموقف اللبناني الرسمي إلى والمنظمات المختصة"، معتبرًا أن "أي تقاعس أو خضوع للإرادة الخارجية سيكون بمثابة التخلي عن جزء من الأرض اللبنانية ويُعد خيانة وطنية".وختم بالقول: "ننتظر ما ستحمله الأيام والأسابيع المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه، ونوجّه هذا الكلام إلى كل المعنيين، ولأصحاب النظريات اللا وطنية الذين يطالبون بعدم ربط النزاع بقضية لا يعتبرونها ذات أهمية. نقول لهم: إن احتلال الأرض لا يُقاس بالأمتار والكيلومترات، بل هو مسألة كرامة وسيادة وطنية".