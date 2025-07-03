الدفاع المدني: 132 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

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أفادت بأن عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 132 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 94: اعشاب:66، احراج:1، سيارات:4، كهرباء:5، نفايات:10، مؤسسات:3، منازل:3، حقول قمح:2.-اسعاف: 24: حالات طارئة:7، حوادث سير:7، نقل مرضى:8، نقل جثث:2-خدمات عامة: 8-سلامة عامة:6