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لبنان

تسليم وتسلم في اتحاد بلديات الضنية

Lebanon 24
03-07-2025 | 04:35
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جرت اليوم عملية التسليم والتسلم في اتحاد بلديات الضنية بمقره في بلدة بخعون، بين الرئيس المنتخب مصطفى سعادة والرئيس السابق محمد سعدية، في حضور نائب الرئيس المنتخب عمار صبره ورئيس بلدية بخعون السابق  زياد جمال
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