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لبنان
تسليم وتسلم في اتحاد بلديات الضنية
Lebanon 24
03-07-2025
|
04:35
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جرت اليوم عملية التسليم والتسلم في
اتحاد بلديات الضنية
بمقره في بلدة بخعون، بين الرئيس المنتخب مصطفى
سعادة
والرئيس السابق
محمد سعدية
، في حضور
نائب الرئيس
المنتخب عمار صبره ورئيس بلدية بخعون السابق
زياد جمال
.
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