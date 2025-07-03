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لبنان

بري وقّع على القوانين التي أقرها مجلس النواب

Lebanon 24
03-07-2025 | 04:53
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وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين العشرة التي أقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 30 حزيران و1 تموز 2025، وأحالها الى مجلس الوزراء. (nbn)
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