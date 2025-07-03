الحاج بحث والسفير البلجيكي في سبل تعزيز التّعاون في قطاع الاتّصالات

التقى وزير الاتّصالات ، السفير البلجيكي في أرناوت (Arnout Pauwels)، في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في سبل تعزيز التّعاون بين لبنان وبلجيكا في قطاع الاتّصالات. كما تخلّل اللّقاء عرض للتّحديات التي يواجهها القطاع، والأوضاع العامة في البلاد.

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