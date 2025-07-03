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لبنان

وسام شرف من منظمة فرسان مالطا للمطران تابت تقديرًا لمبادراته الإنسانية

Lebanon 24
03-07-2025 | 05:09
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منحت الجمعية اللبنانية لفرسان مالطا، وهي إحدى أكبر المنظمات الخيرية الكاثوليكية في العالم، برئاسة رئيسها في لبنان، السيّد مروان صحناوي، أعلى وسام شرف من الجمعية، وهو "وسام صليب الاستحقاق من منظمة فرسان مالطا ذات السيادة، راعي ابرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت، تقديرًا لمبادراته الإنسانية المستمرة لدعم المجتمعات الأقّل حظًّا، وتعزيز مشاريع التنمية، ولا سيما مشاريع المنظمة في لبنان.
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وخلال الحفل التكريمي، الذي أقيم في الذكرى السنوية لتأسيس الجمعية، أكد السيّد صحناوي أن هذه الأوسمة تُمنح فقط للأفراد الذين يتركون بصمة إنسانية استثنائية ويساهمون بفعالية في تحسين حياة الآخرين.

أمّا المطران تابت فشكر للسيد صحناوي هذه اللفتة، معتبرا أن هذا التكريم هو حافز إضافي لمواصلة خدمته في سبيل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في كل أنحاء العالم.
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