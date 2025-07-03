وسام شرف من منظمة فرسان مالطا للمطران تابت تقديرًا لمبادراته الإنسانية

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منحت لفرسان ، وهي إحدى أكبر المنظمات الخيرية في العالم، برئاسة رئيسها في ، السيّد ، أعلى وسام شرف من الجمعية، وهو "وسام صليب الاستحقاق من منظمة فرسان مالطا ذات السيادة، راعي ابرشية في المطران بول – ، تقديرًا لمبادراته الإنسانية المستمرة لدعم المجتمعات الأقّل حظًّا، وتعزيز مشاريع التنمية، ولا سيما مشاريع المنظمة في لبنان.وخلال الحفل التكريمي، الذي أقيم في الذكرى السنوية لتأسيس الجمعية، أكد السيّد أن هذه الأوسمة تُمنح فقط للأفراد الذين يتركون بصمة إنسانية استثنائية ويساهمون بفعالية في تحسين حياة الآخرين.أمّا المطران فشكر للسيد صحناوي هذه اللفتة، معتبرا أن هذا التكريم هو حافز إضافي لمواصلة خدمته في سبيل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في كل أنحاء العالم.