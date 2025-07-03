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لبنان

الخطيب: لا مشكلة بين المسلمين والمسيحيين.. والعدوان الإسرائيلي يستهدف الجميع

Lebanon 24
03-07-2025 | 08:14
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شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، خلال لقائه وفودًا زائرة في مقر المجلس بالحازمية، على أهمية العيش المشترك في لبنان والمنطقة، مؤكدًا أن "المسيحيين في لبنان ضرورة إسلامية ووطنية"، مشددًا على أن المشكلة في لبنان "لم تكن يومًا بين المسلمين والمسيحيين"، بل هي سياسية الطابع، داعيًا الطرفين إلى "الحفاظ على بعضهما البعض، وتعزيز روح التعاون والاحترام المتبادل".
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وأضاف الخطيب: "القرآن الكريم يؤكد مبدأ التعاون، ونحن مع المواطنة التي تساوي بين جميع الناس، فالخلق كلهم عيال الله، وأقربهم إليه أنفعهم لعياله. فالإسلام والمسيحية ليسا عصبية أو صراع أديان، بل هما قيم وفكر وحضارة".

وأبدى أسفه لبعض المواقف السياسية التي تُنسب زورًا للمسيحيين في لبنان، مؤكداً أنها "لا تمثل حقيقة الموقف المسيحي الوطني، خاصة في هذه المرحلة التي يتعرض فيها لبنان لاعتداءات إسرائيلية تستهدف جميع اللبنانيين، دون تمييز بين طوائفهم".

وفي الشأن الداخلي، دعا العلامة الخطيب إلى ضرورة تفعيل الإدارة العامة في لبنان وتطويرها بما يساهم في تيسير شؤون المواطنين، معربًا عن استيائه من الأوضاع الإدارية الحالية، التي وصفها بأنها "غير مرضية"، مشيرًا إلى كثرة الشكاوى التي تصل إلى المجلس من المواطنين.

وطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات على مختلف المستويات، لا سيما في الإدارة العامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بهدف تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية أمام المواطنين.

وكان العلامة الخطيب قد استقبل وزير المالية ياسين جابر، حيث جرى البحث في الأوضاع المالية والإدارية العامة، إضافة إلى الاتصالات الدولية الجارية مع المؤسسات المالية لتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان.

وأكد الوزير جابر بعد اللقاء أنه وضع سماحة الشيخ في صورة ما يجري على صعيد الخطة الإصلاحية الحكومية، مشددًا على أهمية دعم المجلس الشيعي لهذه الخطة. كما بحث الطرفان في احتياجات المجلس وآليات دعمه بما يُعزز دوره الوطني والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت فرصة للاطلاع المتبادل على جهود كل من وزارة المالية والمجلس الشيعي في خدمة لبنان.

وفي إطار اللقاءات، استقبل العلامة الخطيب رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان، أنطوان حبيب، وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي.

وأوضح حبيب عقب اللقاء أن الوفد أطلع سماحة الشيخ على المستجدات المتعلقة بعمل المصرف، خصوصًا رفع سقف القرض السكني من 50 إلى 100 ألف دولار، بما يتيح لذوي الدخل المحدود والمتوسط وأصحاب الاحتياجات الخاصة فرصة تملّك سكن لائق. وأشار إلى أن هذه القروض، المدعومة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، متاحة لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وبطريقة شفافة عبر المنصة الإلكترونية للمصرف أو الاتصال بالخط الساخن 1620، من دون الحاجة لأي وساطة أو تدخلات، شرط ألا تتجاوز مساحة الشقة 150 مترًا مربعًا، مع الالتزام ببوالص التأمين المطلوبة.

وأضاف حبيب أن المصرف يجري اتصالات مع دولة قطر والإمارات العربية المتحدة للحصول على قروض جديدة تشمل دعم القوات المسلحة اللبنانية، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية بهذا الخصوص قريبًا.
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